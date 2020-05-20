الفيلم علينا والفشار عليكوا.. أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض "الكوخ المحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض فيلم "الكوخ المتحرق"، من خلال حسابه بموقع "تويتر".
ونشر "عبدالباقي"، برومو الفيلم، وعلق عليه قائلًا: "فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة المغامرون الخمسة أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".
فيلم "الكوخ المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو وحوار جوزيف فوزى.
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