الفيلم علينا والفشار عليكوا.. أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض "الكوخ المحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض فيلم "الكوخ المتحرق"، من خلال حسابه بموقع "تويتر".



ونشر "عبدالباقي"، برومو الفيلم، وعلق عليه قائلًا: "فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة المغامرون الخمسة أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".



فيلم "الكوخ ‏المحترق" مأخوذ عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى.