أمير طعيمة يوجه النقد لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الشاعر الغنائي والسيناريست أميرطعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على الأداء المهني لبعض الفنانين ممن اتجهوا للعمل في الإعلام.
وكتب طعيمة: "مَش عيب إن مخرج أو ممثل أو فنان يعمل برنامج تلفزيوني، بس الاحترافية إنه ياخد فترة تدريب كافية لأن ده مجال جديد عليه".
وأضاف طعيمة: "مينفعش المذيع (أو المذيعة) يبقي بيتكلم أكتر من الضيف، وكمان بيقاطعه و بيجاوب بالنيابة عنه، جرب حاجة جديدة عليك بس ذاكرها شوية مَش هيحصل حاجة".
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