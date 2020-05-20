يوسف الشريف نجم أعمال الغموض والتشويق.. ورفض القُبلات والمايوه

ميرنا وليد - بيروت - وضع الممثل المصري ​يوسف الشريف​ بصمته الخاصة في الأعمال التي شارك فيها، سواءً في السينما أو الدراما التلفزيونية، وأبهر الجمهور بأدواره الرائعة والمتميّزة، واستطاع فرض نفسه في السينما والتلفزيون منذ بداياته، معتمداً إظهار موهبته بكل حنكة وذكاء، ليصبح واحداً من أشهر النجوم في التمثيل.



نشأته ودراسته وحبه للرياضة

ولد يوسف الشريف، وإسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، يوم 14 أيلول/سبتمبر عام 1978 بالقاهرة في مصر، لأب يعمل في الجيش، يدعى إسماعيل ناجي، فتربى تربية عسكرية، وتلقّى علومه الأولى في القاهرة وإلتحق بجامعة عين شمس، لدراسة الهندسة الميكانيكية، وتخرّج منها عام 2002، بعد حصوله على الإجازة في هذا المجال.

أحب الرياضة ومارسها خلال طفولته، وخاصة الكاراتيه وكرة الطائرة وكرة القدم، وكان لاعباً في النادي الأهلي، ولكن تعرضه للإصابة قبل مشاركته في الفريق الأول، أبعده عن الملاعب.

ترك الهندسة من أجل التمثيل

أثناء دراسته الجامعية حصليوسف الشريفعلى فرصة الظهور كـ"موديل" في الإعلانات، وهذا ما لفت نظر المخرج المصري ​شريف صبري​ له، فعرض عليه المشاركة في فيلم "7 ورقات كوتشينة" عام 2004، وإتفق معه على تغيير إسمه إلى يوسف الشريف، ليكون إسمه الفني.

عام 2005 شارك في مسلسل "العميل 1001"، من بطولة ​نيللي كريم​ و​مصطفى شعبان​، كما ظهر مع هذا الثنائي في العام نفسه في فيلم "فتح عينيك"، وبرز أيضاً في مسلسل "على نار هادئة"، إلى جانب ​إلهام شاهين​ وتوفيق عبد الحميد.

عام 2006 كان له ظهور في فيلم "حليم"، الذي تناول السيرة الذاتية للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، كما لعب دور البطولة في فيلم "آخر الدنيا" مع نيللي كريم، وفي العام نفسه شارك أيضاً في مسلسل "​السندريلا​"، الذي تناول السيرة الذاتية للفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​.

"​هي فوضى​" محطة هامة في مشواره الفني

تعتبر مشاركة يوسف الشريف في فيلم "هي فوضى" عام 2007 مع المخرج الراحل ​يوسف شاهين​، محطة هامة في مشواره الفني، رغم أن إختياره للمشاركة في هذا الفيلم جاء بالصدفة، بعد رؤية شاهين له في شركته، وهو يتعاقد على فيلم جديد مع أحد المخرجين، ليطلب منه القيام بـ"كاستينغ"، ويختاره ضمن فريق العمل للفيلم في دور وكيل النيابة.

قام ببطولة أول فيلم له وهو "العالمي" عام 2009، وإعترف أن شخصية "مالك" التي لعبها في الفيلم، تشبه شخصيته كثيراً، خصوصاً في حلم الاحتراف الكروي. وفي ​رمضان​ عام 2009 شارك في مسلسل "ليالي"، إلى جانب ​الممثلة زينة​.

وفي عام 2010 كان ضيفاً في المسلسل الكوميدي "عايزة اتجوز"، من بطولة هند صبري وسوسن بدر، وأيضاً حلّ ضيفاً في مسلسل "اللص والكتاب".

وبعد غياب 9 سنوات، عاديوسف الشريفالى السينما، بفيلم "بني آدم"

Advertisements

نجم دراما الغموض والإثارة

بداية النجاح الحقيقي له على الشاشة الصغيرة، كانت من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "المواطن إكس" عام 2011، الذي جسد فيه دور شاب يتعرض للظلم من الشرطة، في شخصية مستوحاة من قصة "خالد سعيد"، الذي كان شرارة اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 في مصر، ومنذ إسناد البطولة الأولى له في مسلسل "​رقم مجهول​" عام 2012، بدأ مشواره مع التشويق.

وإستمريوسف الشريففي تقديم "تيمة" الألغاز في مسلسله التالي "إسم مؤقت"، الذي عرض عام 2013 وحقق به نجاحاً كبيراً، ليعود بعدها ويقدم مسلسل "الصياد" عام 2014 معتمداً على التيمة نفسها.

عام 2015 إختار الظهور بشخصيتين في مسلسل "​لعبة إبليس​"، معتمداً على التشويق في الأحداث أكثر من وجود لغز، ثم في العام التالي قرر الإبتعاد عن هذه التيمة بعض الشيء، وقدم مسلسل "​القيصر​".

عاديوسف الشريففي عام 2017، وذهب إلى دراما الرعب والشعوذة في مسلسل "​كفر دلهاب​"، بشكل جديد على الدراما المصرية.

غاب عامين عن الدراما التلفزيونية وعلى غير عادته، ولكنه عاد بمسلسل "​النهاية​" في رمضان عام 2020، الذي يعتمد على الخيال العلمي، من خلال أحداث تدور في واقع افتراضي عام 2120، عبر صراعات الجيل الرابع والتكنولوجيا التي تتسبب في نهاية العالم.

رفض القُبلات والمايوه وبدلة الرقص

وضعيوسف الشريفشرطاً للمخرجين والمنتجين، قبل التعاقد معه من بعد فيلم "هي فوضى"، وهو عدم تقبيل الممثلات في المشاهد، إضافة إلى عدم ظهور أي منهن بـ"مايوه" أو "بدلة رقص" معه، وهو ما قوبل بالرفض من جانب كثير من المخرجين، وكان سبباً للعزوف عنه للقيام ببطولة عدد من الأعمال، إلا أن ذلك الشرط هو من الثوابت التي أكد عدم التنازل عنها في أيّ من أعماله.

الصدفة تتحول الى زواج

تعرفيوسف الشريفعلى زوجته الإعلامية و"الستايلست" مصممة الأزياء المصرية ​إنجي علاء​ بالصدفة، فهي كانت تعمل كصحفية واجرت معه لقاءً صحفياً، وبعد ذلك لم يتقابلا لمدة عام، إلى أن جمعتهما الصدفة مجدداً عن طريق أصدقاء مشتركين، لتنشأ بينهما قصة حب سريعة، توّجت بالزواج وأنجبا بعد ذلك التوأم "عبد الرحمن" و"عبد الله"، إضافة إلى "جنا".

وتعتبر إنجي علاء المستشارة الفنية لـيوسف الشريف، وكذلك مسؤولة تصميم الملابس في معظم أعماله.