أحمد زاهر أُصيب بمرض نادر وعادل إمام سانده...وشخصيته في "البرنس" أثارت جدلاً كبيراً

ميرنا وليد - بيروت - في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل عام 1975، ولد الممثل المصري ​أحمد زاهر​، وإسمه الحقيقي أحمد سمير زاهر.

بدأ مشواره الفني بدور صغير في مسلسل "ذئاب الجبل"، وكان لا يزال في المرحلة الثانوية، لكنه إلتحق بعدها بكلية التجارة، التي تركها وهو في المرحلة الثالثة، وذلك لرغبته في أن يستكمل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أعماله في مرحلة الإنتشار

قدّمأحمد زاهرالعديد من الأعمال الدرامية في بداياته، والتي حققت له الإنتشار، فلقد شارك في مسلسلات "أيام المنيرة والفرسان والخروج من المأزق وبريق في السحاب وهارون الرشيد وبحار الغربة والقلب يخطئ أحياناً و​الرجل الآخر​ والسفينة والربان وللعدالة وجوه كثيرة وحارة "الطبلاوي .

"العصيان" بداية النجاح والتألق مع ​محمد سامي​

كان تقديمه لشخصية رأفت الغرباوي في مسلسل "العصيان"، قد حقّق له نجاحاً كبيراً، وشارك بعدها في "الحقيقة والسراب مع الفنان المصرية ​فيفي عبده​، و"لقاء على الهوا" مع ​الممثلة المصرية يسرا​، والقرار الأخير والرقص مع الزهور وحق مشروع ولحظات حرجة وأغلى الناس .

ولكنه تألق درامياً، بعد أن رشحه المخرج المصري محمد سامي ليقدم دوراً في مسلسل "​حكاية حياة​" مع الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، وبعدها أيضاً قدم معه دوراً في مسلسل "​كلام على ورق​" مع الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، وشارك في موسم رمضان 2020 في مسلسل "​البرنس​" مع الفنان المصري ​محمد رمضان​، بشخصية "فتحي"، التي أثارت جدلاً كبيراً وحقّقت له نجاحاً جديداً.

ومن أعماله الدرامية أيضا ظهوره كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، وضيف شرف في مسلسلات "رحيم وإختيار إجباري والحالة ج و​الطوفان​ ومدرسة الحب وأرض النعام وعلاقات خاصة وأنا عشقت والصقر شاهين".

وفي السينما، شاركأحمد زاهرفي أفلام "كلم ماما وبلية ودماغه العالية ورانديفو وعريس من جهة أمنية ومحترم إلا ربع وكلبي دليلي وفبراير الأسود"، كما قدم ديوم سينمائي مع الفنان المصري ​تامر حسني​ "في "كابتن هيما" ومسلسل "آدم"، كما ظهر كضيف شرف في فيلم "​هروب إضطراري​".

خلاف مع غادة عبد الرازق بعد أزمة محمد سامي

رغم مشاركةأحمد زاهرفي مسلسل "حكاية حياة" أمام غادة عبد الرازق ومع المخرج محمد سامي، إلا أن العمل كان الأخير الذي جمعه بغادة بعد حدوث خلافات، إذ كشف أن غادة طردته من المشاركة من المسلسل، لكن المخرج أعاده، وبعد خلاف سامي وغادة وقف أحمد زاهر في صف سامي

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زوجته وبناته احترفن التمثيل منذ الطفولة

أحمد زاهرمتزوج من السيدة ​هدى فاروق عبد الحليم​، ولديه أربع بنات هن ملك وليلى ومنى ونور، التي أسماها على إسم الممثل المصري الراحل ​نور الشريف​، والذي قدم معه في بداياته مسلسل "الرجل الآخر"، وقد عملت ابنتاه ملك وليلى في العديد من الأعمال السينمائية، أشهرها "​عمر وسلمى​" مع تامر حسني.

مرضه الذي كاد يقتله وابتعاده فترة عن الفن

تعرّضأحمد زاهرلأزمة صحية كبيرة أدت لإبتعاده عن الفن سنوات، وكان يغمى عليه أثناء قيادته السيارة، حتى علم بإصابته بالغدة الدرقية، وتم علاجه بالكورتيزون، الذي أدى إلى زيادة وزنه.

وكان قد اكتشف مرضه بالصدفة، حين توجّه للقيام بشفط دهون، وكان على وشك الدخول في مرحلة تلف المخ، بعد أن أُصيب بالغدة الدرقية، فتسبب الأمر له في تعطيل أجهزة الجسم.

وفي لقاء تلفزيوني، قال أحمد زاهر إن الطبيب أخبره بأنه كان لديه شهران، ويدخل في مرحلة تلف المخ، وأخبره بأنه لا أمل له ولم يكن خلال عامين يعرف طبيعة مرضه، وقد لازمته خلال تلك الفترة العديد من الشائعات العجيبة، وقد زاد وزنه كثيرا لتناوله الكورتيزون، ووصل الى 185 كيلوغراماً.



​​​​​​​​عادل إمام​ سانده في محنته ومحمد سامي له الفضل في عودته للوزن المثالي

إعترفأحمد زاهرلاحقاً بأن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني الذين ساندوه، ومنهم الممثل المصري عادل إمام، الذي كان يطمئن عليه دائماً من خلال زوجته، وأيضاً رشّحت الممثلة المصرية سميرة أحمد أحد الأطباء المهمين، لمعالجته في هذا المجال .

أما المخرج محمد سامي فهو صاحب الفضل في عودة أحمد زاهر للوزن المثالي، فلقد ضغط عليه حتى عاد لوزنه المثالي، وقد غاب عنه ستة اشهر، قبل أن يعود له بالوزن المطلوب .

شخصيته في "البرنس" تثير الجدل وتحقق نجاحاً كبيراً

شاركأحمد زاهرفي موسم رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" أمام محمد رمضان، وحقق زاهر نجاحاً كبيراً بشخصية "فتحي"، الشقيق الذي يطمع في حق "رضوان" محمد رمضان، ويخطط لقتل زوجته وابنه، ولقد تفاعل المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع الشخصية، التي أثارت الجدل لقسوتها.