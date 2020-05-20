خاص بالفيديو- دانييلا رحمة: زاد وزني في "أولاد آدم"... وواجهت هذه الصعوبات

ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص مع الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ تحدثت عن النجاح الكبير الذي تحققه بدور "مايا"، الذي تجسده في مسلسل "​أولاد آدم​"، إلى جانب الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ بدور "سعد".

وكشفت دانييلا عن الصفات المتطابقة بينها وبين شخصية "مايا" التي جسّدتها، والصفات غير المتطابقة بينها وبين الشخصية المذكورة.

كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها، والجهد الكبير الذي بذلته في تقديم شخصيتها في العمل، خصوصاً من ناحية التحدث باللهجة اللبنانية بعيداً عن اللكنة الأسترالية التي تتحدث بها عادةً، وأيضاً من ناحية تقديم الرقص الشرقي البعيد عنها كلياً أيضاً.

وإعترفت دانييلا بأن وزنها قد زاد بسبب هذا الدور، ولكنها أكدت أنها عادة تتبع نظاماً غذائياً، وشرحت لماذا حدثت هذه الزيادة في الوزن.

كما إعتبرت دانييلا أنها لم تعتمد يوماً على شكلها الخارجي في التمثيل، وشكرت كل من يدعمها ويحبها.

تفاصيل اللقاء مع دانييلا في الفيديو المرفق.

يذكر أن "أولاد آدم" من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، إخراج الليث حجو، كتابة رامي كوسا وإنتاج شركة "​إيغل فيلمز​" لصاحبها السيّد ​جمال سنان​.