هيفا وهبي تفوز بلقب صاحبة أفضل الاطلالات الرمضانية هذه السنة

ميرنا وليد - بيروت - بإطلالتين رمضانيتين فقط استطاعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ان تسيطر على كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتبرز كصاحبة أفضل اللوكات الرمضانية هذه السنة، وقد انتظرنا ان يمر اكثر من نصف الشهر لكي نحكم على معظم اطلالات الفنانات الرمضانية، ونؤكد على إختيارنا لهيفا.

ففي التفاصيل، خضعت هيفا لجلسة تصوير بأجواء تناسب الشهر الفضيل، فإختارت الظهور بقفطان باللونين الذهبي والبنفسجي، وأضافت إليه حيوية بإختيار موفق وعصري لحذاء قلة من يمتلكن الجرأة لإرتدائه بهذه الطريقة.

اما الاطلالة الثانية فكات عبارة عن بنطلون من الحرير واسع القصة باللون الاخضر مع قميص أبيض.

ما لفت انتباه محبيها ونقاد الموضة لم يكن فقط اللوكين اللذين اختارتهما، بل المكياج الذي اصبح "تراند"، وراحت كل الشابات تحاول تقليده حتى ان بعض الصفحات أنشأت مسابقات لتقليد اللوك.

أما لون شعر هيفا وهبي الجديد المائل الى البني، فقد لاقَ بها كثيرا، خصوصا اننا اقتربنا من بداية موسم الصيف، فأضاف دفئا الى وجهها وملامحها.

في النهاية، لا بد من القول ان هيفا وهبي أيقونة للموضة، وهي دوما السباقة في هذا المجال، ومثال يحتذى به.