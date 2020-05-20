كاريس بشار ونادين تحسين بيك وقمر خلف ثلاثية ناجحة وقوية في "سوق الحرير"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل البيئة الشامية "​سوق الحرير​" نجاحاً ملحوظاً خلال الموسم الرمضاني الحالي، وذلك لعدة أسباب منها القصة والإخراج والممثلين ولاسيما ثلاثية الممثلات السوريات ​كاريس بشار​ و​نادين تحسين بيك​ و​قمر خلف​ اللواتي يؤدين دور زوجات الممثل السوري ​بسام كوسا​.

فإن هذه الثلاثية أتت ناجحة وقوية مع بعضها، إذ ان الإنسجام بينهن واضح وكبير يجعلك تعيش معهن حالة الصراع الذي يعشنه، بإن كان على صعيد علاقتهن ببعضن أحياناً أو صراعهنّ مع زوجهن كوسا بسبب نيته الزواج من الرابعة.

وهذا النجاح والإنسجام بينهن إنعكس أيضاً إتقاناً واضحاً لكل واحدة لدورها، إذ إن كل واحدة تمثل بحدّ ذاتها شخصية معيّنة لها حالتها التي تختلف عن ضرّتها.

هو ليس بالقالب أو الموضوع الجديد الذي يتمّ تناوله في عمل درامي، ولكنه جديد لناحية الثلاثية بين كاريس ونادين وقمر اللواتي جعلنَنا نحب القصة وأجواءها البسيطة.

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