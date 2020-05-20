ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية صفاء أبو السعود تفجع بوفاة زوجها صالح كامل.. وهؤلاء النجوم والنجمات ينعونه وسام حنا يرد بقسوة على منتقديه بسبب "فأر" تشبيه رولا سعد بزوجة باسم ياخور- بالصورة هل أهان آسر ياسين الفلسطينيين؟ وكيف رد؟ بهذه الكلمات المؤثرة عايد راغب علامة إبنه خالد رحيل الممثل الفرنسي ميشال بيكولي عن عمر 94 عاماً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: أصالة تبكي في عيدها وجيسي عبدو تفجع بوفاة والدها وماذا تخطط دينا الشربيني بعد انتهاء "لعبة النسيان"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.