جومانا مراد: هؤلاء رشحوني لـ"خيانة عهد"...وهذا رأيي بـ يسرا

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل تعود الممثلة السورية ​جومانا مراد​ إلى الساحة، وذلك من خلال مسلسل "​خيانة عهد​" الذي يُعرض حالياً في موسم رمضان، ويشاركها في بطولته كل من يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، ،بيومي فؤاد، وهنادي مهنى، خالد أنور، سلوى عثمان ورمزي العدل، وهو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعى عهد، وهي من طبقة متوسطة أصبحت تملك مصنع ملابس ما جعلها ميسورة الحال، وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذي يجسد دوره الممثل خالد أنور، ولكنه يلجأ إلى تعاطي المخدرات ويصبح مدمناً، بعد ان توقعه بحبها شيرين (جومانا مراد) وتكون السبب الرئيسي في إدمان خالد وتراجعه دراسيا.

وكان لموقع "الفن" حوار مع الممثلة جومانا مراد، تحدثت من خلاله عن كواليس مسلسل "خيانة عهد"، وردود الفعل حول دورها، كما كشفت عن رأيها في السينما السورية، وتحدثت عن الأعمال التي تتابعها في رمضان.

في البداية كيف جاء ترشيحك للتواجد في مسلسل "خيانة عهد"؟

الحقيقة أن الترشيح كان جماعياً من كل أفراد المسلسل، فالجهة المنتجة رشحتني، وأيضا الممثلة الكبيرة يسرا والمخرج ​سامح عبد العزيز​، كما أن الكاتب أحمد عادل وافقهم الرأي أيضاً، وأتمنى أن أكون قد أظهرت الدور بالشكل المناسب، وأن ينال إعجاب الجمهور، خصوصاً أني بذلت فيه مجهوداً كبيراً جداً.

ماذا عن ردود الفعل التي وصلتك بعد عرض الحلقات الأولى؟

الجمهور معجب جداً بالشخصية وحصلت على ردود فعل قوية جداً، وهذا جاء نتيحة كواليس العمل التي كانت بيني وبين كل الفريق، فلقد كانت مليئة بالحب وأظن أن هذا ما ظهر للجمهور في الحلقات الأولى، إضافة إلى أن العمل مكتوب بشكل جيد.

كيف ترين العمل مع المخرج سامح عبد العزيز؟

هذه ليست المرة الاولى التي أعمل فيها مع المخرج سامح عبد العزيز، فأهم تجاربي السينمائية كانت معه، وأحب فيلم "​كباريه​" كثيراً خاصة أنني حصلت على جوائز مهمة بسبب دوري في هذا الفيلم، سامح مخرج رائع وأحب العمل معه كثيراً.

وماذا عن تواجدك أمام الممثلة الكبيرة يسرا؟

يسرا فنانة موهوبة ورائعة، وأنا أحبها كثيراً، وهي صديقتي المقربة على المستوى الشخصي ولديها كاريزما وقبول عند الجمهور، وسعيدة كثيراً لتواجدي معها في مسلسل "خيانة عهد".

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ما هي الأسس التي تختارين على أساسها أدوارك؟

انا لا أحب أن أكرر نفسي في أدوار وأحرص دائماً على أن أكون مختلفة، والجمهور ينتظر مني أن أقدم له شيئاً جديداً كل مرة، وهذا تحدٍ بيني وبين نفسي كممثلة، فأنا أحب الأدوار التي تضيف إلي شيئاً جديداً، وأضع التفاصيل الخاصة بي على الشخصية، لذلك النص أهم عنصر بالنسبة لي وعلى أساسه أحدد ما سأعمل به.

قلت أنك حصلتِ على الكثير من الجوائز، هل هي مهمة في مشوار جومانا الفني؟

الجوائز مهمة لأي فنان، خاصة حينما تأتي بعد تعب ومجهود كبير، وتحمسنا لأن ننتج أعمالاً أكثر ونتوغل في مشوارنا، فهي حافز لنا.

هل تتابعين باقي مسلسلات رمضان؟

لا أستطيع أن أتابع الأعمال بشكل يومي، ولكن هناك بعض المسلسلات التي رأيت جزءاً منها ونالت إعجابي، منها "​الإختيار​" و" النهاية" والجميلة نيللي كريم في مسلسل "​بـ 100 وش​".

ما سبب غيابك لفترة طويلة عن الساحة الفنية؟

كنت مبتعدة لأسباب شخصية، ولكنني لم أعتزل وكنت أنوي العودة مرة أخرى، وحينما عُرض علي مسلسل "خيانة عهد" لم أتردد في العودة من خلاله، وهناك أيضاً عودة أقوى الفترة القادمة ومجموعة من الأعمال التي أشارك فيها، وأخرى أشارك في إنتاجها.

كيف ترين وضع السينما السورية حالياً؟

هناك تراجع، ولكنّ الممثلين السوريين متواجدون في العديد من الأعمال المهمة، سواء في مصر او لبنان، إضافة إلى أن الإنتاج المشترك بين الدول مهم ويشجع الصناعة في أوطاننا، وأنا مع طرح تلك الأعمال وتواجدها بشكل كبير لتحريك الصناعة.