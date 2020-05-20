أسيل عمران من برامج الهواة الى العالمية مع إنريكي إيغليسياس.. تزوّجت باكراً وخسرت إبنها

ميرنا وليد - بيروت - ​أسيل عمران​، فنانة سعودية من مواليد 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989 في ​الرياض​، وتسكن في ​الإمارات​.

دخلت مجال الفن عن عمر صغير جداً، وإستطاعت أن تصل إلى العالمية عبر مشاركتها في أغنية مع الفنان العالمي ​إنريكي إيغليسياس​.

بداياتها

على صعيد الدراسة، أنهتأسيل عمرانفقط مرحلة الثانوية، ولم تتابع تخصصها في أي مجال، علماً أنها حاولت أن تدرس تصميم الأزياء، وعاشت في مدينة الجبيل، بسبب عمل والدها كعسكري، رغم ولادتها في الرياض، وهي الشقيقة الصغرى للإعلامية ​السعودية​ ​لجين عمران​.

شاركت في برنامج الهواة "​نجوم الخليج​" في عام 2005، ولكنها لم تحقق الفوز، ولم تصل حتى إلى النهائيات. شاركت بعدها في برنامج" ​نجم الخليج​" عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية، وبعد خروجها منه طرحت العديد من الأغنيات ودخلت أيضا مجال التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال.

أعمالها

أول ألبوم أصدرته أسيل عمران كان عام 2007 بعنوان "خجلانة"، وقد لاقى نجاحاً كبيراً، ثم أصدرت الألبوم الثاني في عام 2008 بعنوان "الله يهنيني"، ويتضمن أغنيات ناجحة كثيراً مثل "طمني"،"أناني"،"غاوية".

في عام 2012 شاركت في مسلسل "04" على mbc، وبعدها توالت عليها العروض على المسلسلات، فشاركت في "أكون أولا"، "لو باقي ليلة"، "سر الهوى"، "​عطر الجنة​" ، "​غرابيب سود​"، "مخرَج 7" وغيرها، كما شاركت في العديد من المسرحيات أبرزها، "الجميلة والوحش" و"عالم الكارتون".

زواجها من ​خالد الشاعر​

تعرّفتأسيل عمرانعلى زوجها السابق المذيعخالد الشاعر، بعد أن إستضافها في برنامجه "وناسة"، فأعجبا ببعضهما وإرتبطا بشكل سريع، وتزوجا في 8 آب/أغسطس عام 2008، وكان عمر أسيل وقتها 18 سنة فقط.

إنفصل الثنائي أكثر من مرة، وخرجت مشاكلهما إلى العلن، بعد أن شاركا في برنامج "هي وهو"، الذي تحدثا فيه عن مشاكلهما، فأتى الإنفصال الاول في عام 2012، لتعود له في عام 2014 ، أما الطلاق النهائي فكان في عام 2015.

وفاة إبنها

في عام 2020 تحدثتأسيل عمرانعن وفاة إبنها في مقابلة تلفزيونية، مشيرة إلى أن رحيله لم ينعكس سلباً على علاقتها بزوجها السابق خالد الشاعر، بل أحدث جرحاً في داخلها.

وقالت إنها فخورة بنفسها بسبب الطريقة التي واجهت فيها هذا الحدث الأليم، ولإستعادة حياتها الطبيعية، وكشفت أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية، من أجل تخطي ما حصل معها .

أما عن سبب وفاة إبنها، فكشف طليقها أنها كانت حاملاً بذكر، وتم الإتفاق على تسميته "الوليد"، ولكن الجنين خنق نفسه وهو داخل رحم والدته، مما أدى إلى تعطيل العديد من أجهزة المخ والقلب، وإضطر الأطباء لتقديم موعد الولادة لعدم تعرض الأم للخطر، وبعد الولادة تم وضع الجنين على الأجهزة الطبية لمحاولة مساعدته على العيش، لكن ذلك لم يحصل، وأشار الاطباء وقتها أنه لو عاش لعاش بشلل تام.

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الحب في حياتها

صرّحتأسيل عمرانفي عام 2020 أنها غير مستعدة للدخول في علاقة حب مجدداً، وتشعر بالسعادة في حياتها، وتخاف أن يتغيّر ذلك. وعندما أشيع أنها على علاقة حب مع الاعلامي السعودي​فهد سال​قبل سنوات، نفت هي الموضوع وأكدت أن لا نية لها حالياً بالزواج.

علاقة أسيل بشقيقتها لجين عمران

تجمع الشقيقتينأسيل ولجين عمرانعلاقة وطيدة، على الرغم من أنهما تتنافسان في مجال الإعلام، لكنهما دائما تعبران عن حبهما لبعض، وتحرصان على إسداء النصائح لبعضهما، وترتديان ملابس بعض.

وصولها الى العالمية

في عام 2016 طرح العالمي redone أغنية Don't You Need Somebody، التي غناها إنريكي ايغليسياس وأسيل عمرانوشاغي، كما جمع الفيديو كليب العديد من النجوم العالميين، منهم ​جينيفر لوبيز​، ​كريستيانو رونالدو​، خاميس رودريغز، وحتى النجوم العرب مثل ​ملحم زين​ و​محمد عساف​وغيرهما.. وقد حقق الفيديو كليب أكثر من 170 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

نجاحها مع ​تامر حسني​

في شباط/فبراير عام 2019 طرح الفنان المصريتامر حسنيأغنية "ناسيني ليه"، وقد مثّلتأسيل عمرانإلى جانبه في الفيديو كليب.

وكشفتأسيل عمرانفي لقاء تلفزيوني عن الشرط، الذي وضعه تامر حسني لكي تعمل معه في العمل المقبل، وتحديداً في فيلمه السينمائي، وهو أن تتعلم التحدث باللهجة المصرية بطريقة جيدة، وهذا ما كان صعباً عليها.

وقد حقق فيديو كليب "ناسيني ليه" نجاحاً كبيراً في العالم العربي، ووصل عدد المشاهدين الى حوالى 90 مليون مشاهدة.