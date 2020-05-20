تشكيلة مميزة لأطباق لذيذة لتحضيرها في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - في شهر ​رمضان​ تكثر الدعوات والمناسبات الاجتماعية، وأي وليمة رمضانية لا بد فيها من تحضير تشكيلة مميّزة من مختلف أصناف الطعام والأطباق اللذيذة، كما يجب أن يكون الطعام جميل الشكل ومتقناً انيقا في تقديمه وصحياً في الوقت نفسه.

وتعدّ خطوة اختيار الأطباق التي ستُعدّها ربّة المنزل، من أصعب خطوات تحضير المائدة.

ألذّ وصفات الأطباق الرمضانية التي يمكن إعدادها:

شوربة ​الخضار​ بالكريمة

المكونات

بصلة مفرومة فرماً ناعماً.

ثلاثة أرباع الكوب من الزبدة.

نصف كوب من الدقيق.

أربعة أكواب من مرق الخضار.

ثلاثة أكواب من ​الحليب​.

كوب من كريمة الطبخ.

رشة من الملح.

رشة من ​الفلفل الأسود​ المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

جزرة.

ربع كوب من ​البروكلي​.

ربع كوب من الفطر.

حبة من ​البطاطا​.

حبة من الكوسا.

طريقة التحضير

تقطيع ​الجزر​، والبروكلي، والفطر، والبطاطا والكوسا، ثمّ توضع المكوّنات جانباً.

تذويب الزبدة في قدر على النار، ثم إضافة البصل وقلبه حتى يذبل.

وضع الدقيق بالتدريج مع الخلط المستمر حتى تتجانس المكونات.

سكب مرق الدجاج ثم إضافة الخضار المقطّعة، وترك المكونات على نار هادئة حتى تغلي.

إضافة بعدها الحليب، الكريمة وثوم بودرة ثم تنكّيه بالملح والفلفل الأسود.

قلب المكونات لتتجانس ثم تركها على نار هادئة حتى تغلي وتتماسك.

رفع القدر عن النار، ثمّ توزيع الشوربة في أكواب وتقديمها مباشرةً.

سلطة الجرجير

المكونات

ضمّتان من الجرجير.

عشر حبّات من الطماطم الكرزيّة، مقطّعة إلى أنصاف.

رشّة من ​السماق​.

للصلصة: أربع ملاعق كبيرة من ​عصير الليمون​. أربع ملاعق كبيرة من ​زيت الزيتون​. رشّة من الملح. ملعقة كبيرة من دبس الرّمان.

طريقة التحضير

في وعاء متوسّط نخلط مكوّنات الصلصة جيّداً.

افصلي أوراق الجرجير عن أعوادها، ثمّ وزعي الأوراق مع الطماطم الكرزيّة في طبق التقديم.

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اسكبي الصلصة فوق أوراق الجرجير والطماطم وقلّبيهم قليلاً إن أردتِ، ثم زيّني الوجه بالسمّاق.

سمك بالسماق

المكونات

سمك كبيرة، ويفضل ​سمك البوري​.

خمس حبات من البصل مقطعات إلى دوائر.

ستة فصوص من الثوم مقطعة إلى دوائر.

قرنان من الفلفل الأخضر الحار مقطّعان إلى دوائر.

أربع ملاعق صغيرة من كل من: السماق المطحون، وزيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعماً.

نصف ملعقة كبيرة من كل من: الملح، والكمون.

رشّة زنجبيل.

حفنة من الصنوبر المقلي.

طريقة التحضير

وضع الفلفل الحار، والثوم، والبصل، وخليط البهارات، ونصف كمية زيت الزيتون في وعاء والخلط حتى تتجانس المكونات.

حشو السمك بنصف خليط الفلفل الحار والبصل، ثم إغلاقها جيداً.

وضع الكمية المتبقية من خليط البصل في صينية مخصّصة للفرن، ثم إضافة السمك فوقه.

إضافة الكمية المتبقية من زيت الزيتون على وجه السمك، ثم تغطية الصينية بورق قصدير، وبعدها إدخالها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتى تحمر.

إخراج السمك من الفرن، ثم وضعها في طبق للتقديم، ثم تزيينها بالصنوبر المحّمر.

يخنة الخضار ب​التمر الهندي​

المكونات

خمسمئة غرام من اللحمة المقطعة إلى قطع متوسطة.

عشر حبات من كل من: البندورة الكزرية المقشّرة، والبصل الصغير المقشر.

ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

قرن من الفلفل الحار المقطع إلى قطع صغيرة.

حبة مقطعة إلى قطع متوسطة من كل من: الجزر، والكوسا، والبطاطا.

خمسة أكواب من مرقة اللحمة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. فصّ من الثوم المدقوق.

ربع كوب من التمر الهندي.

رشّة من كل من: الفلفل الأسود، والقرفة.

ملعقتان صغيرتان من ​البقدونس​ المفروم ناعماً.

طريقة التحضير

تسخين الزيت في قدر على النار، ثم إضافة اللحمة وتحريكها حتى تنضج.

إضافة البطاطا، والكوسا، والجزر، والبصل والتحريك حتى تختلط المكوّنات.

إضافة القرفة، والفلفل الأسود، والملح، ومرقة اللحم والتحريك، ثم تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة.

إضافة الثوم، والتمر الهندي، والفلفل الحار، والبندورة والتحريك.