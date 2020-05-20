بسام كوسا نجم صعب المنافسة في جميع أدواره

ميرنا وليد - بيروت - لا يتوقف الممثل السوري ​بسام كوسا​ عن مفاجئتنا بالأدوار التي يؤديها، والتي ينقلنا بها من حالة إلى حالة ومن شخصية إلى أخرى، تنفصل تماماً وكلياً عن الشخصية التي سبقتها.

فهو الممثل الذي لم يحصر شخصيته الفنية في قالب درامي معيّن، بل وخلال مسيرته التمثيلية الناجحة تمكن من تقديم أدوار معقدة ومركبة، أثبتت أنه نجم صعب المنافسة.

وبالحديث عن الدور الجديد الذي يقدمه كوسا في مسلسل البيئة الشامية "سوق الحرير"، فهو تقمّص ببراعة شخصية "عمران" تاجر القماش في سوق الحرير، والزوج لثلاثة نساء، والذي يسمع ويحترم كلام والدته التي هي "الكلّ بالكلّ" في البيت، وعشقه غير المبتذل للنساء يجعله يسعى لجعلهن أربع زوجات كما حللّ له الشرع الإسلامي، وهذا ما يوقعه بمشاكل، خاصةً داخل بيته مع نسائه الثلاثة.

مع الإشارة إلى أنه حتى وإن أسند له دور كضيف شرف في عمل ما، فإنه يحول هذا الدور إلى بطولة خاصة به تجعله في القمة دائماً.

بإختصار إنه دور، نجح القائمون على المسلسل في إسناده لممثل قدير كبسام كوسا، يعرف كيف يتقمّص الشخصية وينقلها للمشاهد بحرفية عالية.