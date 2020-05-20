ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص وأول بعد نجاح مسلسل "​أولاد آدم​"، تحدث صاحب شركة "​إيغل فيلمز​" المنتج اللبناني ​جمال سنان​ لموقع الفن عن مفاتيح نجاح هذا العمل وما يميزه.

وأكد جمال أن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من التطورات في الأحداث، كما ألمح بشكل مفاجئ عن أمر مهم جداً يخص العمل.

وأيضاً تحدث عن عرض العمل على محطة الـ "أم تي في".

من ناحية أخرى تحدث جمال عن مسلسل "​دانتيل​" الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، والذي كان من المنتظر عرضه خلال شهر رمضان وتم تأجيله.

وكشف جمال عما إذا كان يتابع أي مسلسل آخر غير مسلسل "أولاد آدم"، ورد على سؤالنا عما إذا كانت هناك أعمال جديدة يحضّر لها.

تتابعون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.

يذكر أن "أولاد آدم" من بطولة ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، إخراج الليث حجو، كتابة رامي كوسا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جمال سنان يكشف تفاصيل جديدة عن "أولاد آدم" وماذا قال عن مسلسل سيرين عبد النور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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