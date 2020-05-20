دخول الميرغني و أوس أوس و صلاح عبد الله وانتصار العناية المركزة بسبب تناولهم سما في الطعام

وشهدت احداث الحلقة الـ 30 من احداث مسلسل "2 في الصندوق" اصابة "شوقي وزكي ورسمية ودوعكي" بـ تسمم، وانتقلوا جميعًا الى المستشفى لـ العناية بيهم، ووفاة احد من رجال السفارة الذي اكل معهم من نفس الطعام، ويضطر "زعيم ممادوا الى العودة لـ القاهره مرة اخرى بعد سفره لـ دولة زامبيزيا.

وكشف الطبيب المالج أنهم تعرضوا لـ سم قاتل في طعامهم وليس فسد الطعام، وأمر زعيم "ممدوا" في التحقيق مع كل العاملين بـ السفارة واكتشف بوجود امراة هربت من السفارة وذالك بعد اصابة "شوقي وزكي" وبالكشف عنها اتضح انها خادمة وكانت تجهز مع "رسمية" الطعام ولكن السؤال مع من تتفق وتعمل لـ مصلحة من؟.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويًا عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.

