يارا تشكر متابعيها على انستجرام لمتابعتها على تيك توك

نشرت النجمة يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة لمتابعيها تشكرهم فيها على مشاركتها البث المباشر التى أقامته على "تيك توك".

وكتبت يارا قائلة: "شكرًا كتير لكلّ اللي شاركوني البث المباشر عبر "تيك توك" أسعدتوني جدًا وشكر كبير كمان لليونسيف وتيك توك ولكل اللي اتبرّعوا ورح يتبرّعوا كمان ،#تيك_توك #يارا #دبي #رمضان #رمضان_كريم Thank you all????love you".

يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

يذكر أن يارا شاركت الشهر الماضى فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

