سامح حسين يسخر من زيادة إصابات كورونا

نشر الفنان سامح حسين من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة يسخر فيها من تزايد حالات كورونا بمصر .

وعلق سامح حسين :" انتى نسيتى رقم ٦٠٠ ياكورونا !!!".

يذكر ان اخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميدي وهو يذاكر لها وانتشر الفيديو بطريقة سريعة.

يذكر ايضا أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفنان سامح حسين بعلق على صورته عبر "إنستجرام"

سامي مغاوري يطلب الزواج من عارفة عبد الرسول