شكرا لقرائتكم خبر عن سيف نبيل يطرح برومو أغنيته الجديدة "على فكرة" قبل طرها أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المغنى العراقى سيف نبيل، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "على فكرة" التى سوف يطرحها كاملة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وهى ضمن أغانى ألبومه الجديد "انتهى الموضوع" المقرر طرحه قريبا.

المطرب سيف نبيل اكتسب شهرته من مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته "علاى أنت" تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.

يشار أنه وفى شهر أغسطس الماضى، انتابت حالة كبيرة من القلق جمهور ومحبى المطرب العراقى سيف نبيل خلال الساعات الماضية، بسبب الأخبار التى ترددت بشأن تعرضه لحادث سير مأساوى، وذهبت بعض المواقع إلى أنه تسبب فى وفاته.

المطرب سيف نبيل بدوره نفى ما تردد، حيث حرص على طمأنة الجمهور من خلال فيديو له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، أكد خلاله أنه بصحة جيدة نافياً كل ما قيل بشأنه غيابه عن الوعى بسبب الحادث الذى تعرض له.

وقال سيف خلال الفيديو: "صباح الخير على كل حبايبى أنا كان عندى تصوير إمبارح وخلصت متأخر نمت وصحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة وإنى عملت حادث بالسيارة، وانتشار صور من الحادث، أنا كويس الحمد الله والصور اللى انتشرت دى اتسربت من الكليب، أنا عملت الفيديو عشان اطمئن أهلى وكل جمهورى أنى كويس وبخير".

Advertisements

أيضا لم يكتف بذلك وإنما علق على الفيديو كاتبا: "آسف لأنكم قلقتوا على وأنى مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق، شكرا يا أعز الناس".