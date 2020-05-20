شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد النبوى يصارح ريهام حجاج بمشاعره فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد رومانسى من مسلسل "لما كنا صغيرين" صارح "ياسين" خالد النبوى، "دنيا" ريهام حجاج بمشاعره تجاها، وعرض عليها الزواج لكنها تفاجئه ‏وترفض فى البداية، ظنًا منها أنه أراد الزواج منها عطفًا منه عليها ليس ‏أكثر، لكن فى النهاية توافق بعد أن تتأكد من حبه لها، وينتهى الأمر بزواجهما .

تبدأ أحداث الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج، ومحمود حميدة وخالد النبوى، بإخبار "حسن" نبيل عيسى نية أخيه "ياسين" خالد النبوى الزواج من "دنيا" ريهام حجاج، ليتذكر "حسن" حبه لـ"دنيا" أيام الجامعة، ويتمنى أن يخرج من السجن ليسافر خارج البلاد للهروب من كل ذلك .

تخطط "هالة" منة فضالى طليقة خالد النبوى للتخلص من "دنيا" ريهام حجاج بدافع الغيرة وكلفت شخصا بمراقبتها والتخلص منها، وبالفعل يعرف مكان فيلتها الجديدة التى اشتراها لها "ياسين" خالد النبوى، ويضبط حراس الفيلا الشخص الذى استأجرته "هالة" و يستجوبه "ياسين" ليعترف بأن هالة هى التى استأجرته .

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وفى مشهد سعيد يتزوج "ياسين" خالد النبوى من "دنيا" ريهام حجاج، وتصرح له بعد إتمام الزواج بأنها كانت تبحث عن شخص مثله طوال حياتها.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوي ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎