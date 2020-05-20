شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم فاروق مخرج "قادرين" لـنجوم التسعينات:الحب اللى فى الكليب كان حقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد مشاهدة كليب أغنية " قادرين"، التى يؤديها كل من نجوم الطرب الكبار حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق إلى ملايين المشاهدات منذ بداية عرضها مع إنطلاق شهر رمضان، ولهذا الكليب كواليس خاصة عاشها النجوم الأربعة أثناء التصوير يكشفها لـ"الخليج 365"، المخرج أكرم فاروق.

مخرج الأغنية قال :"تشرفت بالعمل مع المطربين العظام الأربعة الذين أنا أحد عشاق وفانز أغانيهم، وحينما سمعت الأوديو فى البداية قررت أن تكون طريقة تصويره بطريقة مبهجة توزاى البهجة التى فى الأوديو ومزيكته، ورغم ظروف صعوبة التصوير فى توقيت الكورونا والحظر والبرودة إلا أن الروح التى كانت بين النجوم الأربعة طغت على كل هذه الصعوبات.

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وأضاف فاروق قائلا :" كان عندى تحدى شخصى بأن أصل بهذا الكليب إلى كل الناس والتأكيد على إن ما زال لدينا فى مصر أصول ومزيكا ونجوم كبار، وإن نجوم التسعينات مازالوا قادرين على تقديم فن محترم يناسب كل الأذواق، وليس أن مصر بها مهرجانات فقط.

وعن حالة البهجة والتلامس الذى حدث مع جمهور الكليب، قال فاروق :"إن الطبيعة والحالة المرحة التى تعايش بها النجوم، وحرصى على ترك كامل الحرية لهم فى تصوير بعض التيكات، وكذلك إخراج الحب الذى بينهم للناس فى الكليب.