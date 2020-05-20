شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فريق عمل مسلسل يسرا "خيانة عهد" يصور المشهد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة يسرا، مساء اليوم الأربعاء، وباقى فريق عمل "خيانة عهد" من تصوير المسلسل، والذى حقق نجاح كبير أثناء عرضه فى المارثون الرمضانى من خلال شاشة قناة الحياة والذى يعرض فى تمام الساعة السادسة والنصف، بعد أن استطاع أن يتصدر محرك البحث جوجل، وتريندات مواقع التواصل الاجتماعى.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، وخالد أنور، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزى العدل، غادة جريشة من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

Advertisements

وتدور أحداث العمل حول "عهد" سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة لتدمير حياتها من أختها وأخيها، بسبب تراكمات من الصغر كشفتها الحلقات إلا أنها تقرر الانتقام من كل الذين أذوها خاصة بعد مقتل ابنها على يد أختها.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.