بالفيديو.. منة جلال نجمة فوازير نجوم وإفيهات للمرة الثانية

حلت الفنانة الشابة منة جلال ضيفة على فوازير "نجوم وإفيهات" للمرة الثانية، وذلك بعد تألقها في تجسيد شخصية "سيدة " التي قدمتها الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في مسلسل "أنا وانت وبابا في المشمش ".

كما قررت أن تجسد شخصية الفنانة لبلبة في فيلم "وش إجرام" الذي شاركت في بطولته مع نجم الكوميديا محمد هنيدي وذلك في الحلقة الجديدة حيث ألقت إحدى إفيهات الشخصية بطريقتها الكوميدية.



يذكر أن منه جلال شاركت في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحاً كبيراً

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وتنتظر عرض فيلم " كان لك معايا" الذي تجسد من خلاله شخصية الفنانة القديرة

"صفية العمري" في سن صغير، حيث تعمل كمصممة أزياء لإحدى فنانات الزمن الجميل، ثم تقع في قصة حب مع أسامة أسعد، الذي يجسد شخصيته الفنان القدير محمود قابيل، والذي تربطه قصة حب مع الفنانة صفية العمري في الأحداث .

الفيلم إخراج روجينا باسالي وإنتاج المركز القومي للسينما المصري .

فوازير "نجوم وافيهات" تذاع يومياً طوال شهر رمضان الكريم على قناة Hollywood Alsharq على اليوتيوب وتعد الأولى من نوعها في العالم حيث تطبق العزل المنزلي بشكل كامل فيقوم كل فريق العمل، وكذلك النجم

أو النجمة ضيف كل حلقة بالتصوير من منزله بمفرده دون الاضطرار للنزول والاختلاط بالناس حتى يحمي نفسه والاخرين من العدوى بفيروس كورونا طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية

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تدور فكرة الفوازير حول أشهر إفيهات نجوم الكوميديا بشكل جديد، حيث يقوم نجوم الفن الحاليين بتجسيد مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تضم الافيهات الشهيرة ويتم طرح سؤال على المشاهد في نهاية كل حلقة .

فوازير "نجوم وإفيهات" من فكرة وإخراج الكاتب الصحفي والإعلامي محمد سعد وتقديم فاطمة طارق وهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة نوال أبو الفتوح ؛ ومونتاج ومخرج منفذ خالد الوسواسي وجرافيك إيهاب سلامة، كلمات الأغاني تامر راغب وألحان وتوزيع وغناء المطرب محمود الغرابلي وتذاع يوميا خلال شهر رمضان الكريم على قناة Hollywood Alsharq على اليوتيوب في التاسعة مساء .

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