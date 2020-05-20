كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر مخرج "ونحب تاني ليه" لـ"الخليج 365 الفني": ياسمين عبد العزيز فنانة شاملة وظلمت نفسها بحصرها في الكوميديا.. وشخصية مراد السويفي" واقعية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* ياسمين عبد العزيز فنانة شاملة وظلمت نفسها بالكوميدى فقط.

* لا يوجد أحد في الشارع المصرى لا يعرف من هو مراد وغالية.

* فيروس "كورونا" أثر على الدراما هذا العام.. وراضى على نسبة نجاح العمل.

* شخصية مراد السويفى واقعية والدليل على ذلك أصدقائي.

واحد من المخرجين الذين فرضوا أنفسهم بشكل واضح على الساحة الفنية، نجح نجاحاً كبيراً في أعماله الفنية التى قدمها للجمهور مثل مسلسل "نصيبي وقسمتك، الزوجة 18"، ويخوض السباق الرمضاني الحالى بمسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى استطاع من خلاله أن يدخل كل البيوت المصرية.

أجرى "الخليج 365 الفني" حوارًا خاصًا مع المخرج مصطفى فكرى، ليخبرنا عن تجربته الإخراجية في "ونحب تاني ليه"، تعليقه على وجود ياسمين عبد العزيز في عمل رومانسى، كيف أثر فيروس "كورونا"، على المشاهد الخاصة بالمسلسل وأمور كثيرة خاصة بالعمل.

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وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى مسلسل و"نحب تاني ليه".. وما الذي جذبك لإخراج هذا العمل؟

التجربة ممتعة وجميلة جدًا وأنا سعيد بها، وما جذبنى لإخراج هذا العمل، هناك سببين أولهم أن الورق مكتوب من المؤلف عمرو محمود ياسين، فأنا أحب العمل معه وأشعر بوجود كيميا بيننا في العمل، السبب الآخر هو وجود النجمة ياسمين عبد العزيز، فأنا كنت حابب العمل معها جدا.

هل شعرت بتخوف أن تكون بطلة عمل رومانسى ياسمين عبد العزيز خاصة إنها تميل أكثر إلى الكوميدى؟

لا إطلاقا فياسمين عبد العزيز ممثلة شاملة، وتستطيع أن تخرج منها الكثير، فهى بارعة بمعنى الكلمة، وأنا أرى أن ياسمين ظلمت نفسها في منطقة الكوميدى، لابد أن تغير الكوميدى إلى الدراما، وأول لقاء بيننا تحدث معها في ذلك.

هل اقتراحات الممثلين في العمل لم يتم التغيير فيها؟

معظم الممثلين كانوا الاقتراح الأول، جلست مع عمرو ومحمود كمال المنتج الفنى، وبدأنا نختار الشخصيات على أساس هل الشخصية في العمل تناسبها أم لا، ولم ننظر إلى أسماء الأبطال بقدر ما نظرنا إلى قدرة هذا الممثل في تجسيد الشخصية، كان هناك اختلاف على بطل العمل، ولكن في النهاية تم الاتفاق على كريم فهمي وهو اختيار موفق جداً.

ما تعليقك على تشبيه شخصية مراد السويفى بالشخصيات الأتراك وأن مصر لايوجد فيها مثل مراد؟

لا بالعكس يوجد في مصر العديد من الشخصيات مثل مراد السويفى وتحب بشدة، ولكن الناس تستهزيء بمن يحب بمثل هذه الطريقة، وعلى سبيل المثال اعرف كثير من أصدقائي يحبونا بنفس طريقة مراد السويفى.

هل كان من الأفضل عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" خارج السباق الرمضاني؟

لا أظن فالمسلسل استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً وسط هذه المنافسة القوية والحمد لله أنا راضى عن هذا النجاح ولم أتوقعه في البداية، فالآن لايوجد بيت في مصر لا يعرف من هى غالية ومن هو عبد الله ومن هو مراد وجميع أبطال العمل، فهم معروفين وهذا دليل على نجاح العمل.

ما تقييمك للسباق الرمضاني الحالى؟

للأسف لم أشاهد أعمال هذا الموسم، وهذا يرجع إلى ضيق الوقت فنحن كنا مشغولين في التصوير، ولكن رأيت الناس تتكلم على الدراما بشكل جيد وأنها متابعة أكثر من عمل في رمضان، والدراما متنوعة مابين الرومانسي والكوميدى والخيال العلمى، والتاريخ والأكشن، وهذا شيء جميل واعتبر هذا الموسم من أفضل المواسم التى مرت على الدراما.

هل أثر فيروس "كورونا" على مشاهد مسلسل "ونحب تانى ليه"؟

أثر هذا الفيروس على جميع المسلسلات وليس مسلسل "ونحب تاني ليه" فقط، فنحن تعرضنا للحظر، وأيضاً التعامل كنا حريصين على التباعد رغم وجود أعداد كبيرة في مكان التصوير، وشعور فريق العمل بالخوف والقلق، فالموضوع هذا استهلك مجهود كبير، وأي تغيير حدث في مشاهد المسلسل لم تكن ملحوظة ولم تخل بدراما العمل.