شكرا لقرائتكم خبر عن العيون على جودى كومر لـ بطولة الفيلم المعاد إنتاجه Mad Max: Fury Road والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " yahoo "، أن الممثلة الأمريكية جودى كومر، هى الأقرب للعب دور Furiosa، فى النسخة الجديدة من Mad Max: Fury Road، على أن يكون العمل من إخراج جورج ميلر، الذى قام بـ إخراج النسخة الأصلية من العمل، وأكد أنه مهتم بـ كومر منذ عدة أشهر، ويريدها أن تقوم ببطولة العمل الجديد، إلى الآن لم يؤكد أى من العاملين على النسخة الجديدة من العمل الأمر، طرحت النسخة الأصلية من Mad Max: Fury Road فى عام 2015، بطولة كل من توم هاردى وتشارليز ثيرون، ونيكولاس هولت، وزوى كرافيتز، وآبى لى كيرشاو، ومن تأليف جورج ميلر، نيك لاثوريس، براندان ماك كارتى، من إخراج جورج ميلر.

اشتهرت كومر في السنوات الأخيرة بفضل أدائها المذهل بـ دور Villanelle في الموسمين الأولين من Killing Eve، والتي حصلت بسببه إشادة نقدية وفازت بجائزة أفضل ممثلة Emmy و BAFTA أيضًا.

وكان قد طرح الموسم الثالث من مسلسل Killing Eve، فى 12 أبريل الماضى على شبكة BBC، تدور أحداث المسلسل حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى"، العمل يطرح على كلا الشبكات BBC، و AMC.

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ويقوم ببطولته ساندرا أوه، جودى كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل وغيرهم، وتكون الموسم الجديد من المسلسل من 8 حلقات ووصلت مدتها إلى 42 دقيقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وكانت قد أعلنت شبكة BBC البريطانية عن تبرعها بالمستلزمات والأجهزة الطبية المستخدمة فى تصوير المسلسلات الدرامية التى تنتجها للتليفزيون، لدعم الفرق الطبية البريطانية التى تواجه تفشى فيروس كورونا بالمملكة المتحدة، وذلك بعد توقف إنتاج المسلسلات.

وتنتج شبكة BBC للتليفزيون مسلسل (Holby City) ومسلسل (Casualty) وهما من نوعية مسلسلات دراما الطب مثل مسلسل (Grey's Anatomy) الأمريكي الشهير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبرعت BBC لمنظمة الصحة البريطانية NHS بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية التى كانت تستخدمها بمواقع تصوير هذه المسلسلات لصالح الفرق الطبية التى تكافح تفشى الفيروس.