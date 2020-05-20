شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تنعى الشيخ صالح كامل: وداعا يا من أحب مصر وعشقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية منى الشاذلى على نعى رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، الذى وافته المنية مساء الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما، مقدمة العزاء لأسرته الكريمة وحرمه الفنانة صفاء أبو السعود، داعة له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت منى الشاذلى، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعا الشيخ صالح كامل ..الذي احب مصر و عشقها و بادلته مصر هذا الحب . وداعا يا من كنت ابا روحيا لآلاف الشباب فى كل المجالات.. وداعا يا من تعاملت معنا كأب و ليس كمستثمر.. يا من كنت نموذجا للإنسانية والاحترام والأصول والخلق الرفيع .. يا من كنت نموذجا للنجاح و التواضع و البساطة.. وداعا يا صاحب الفضل على جيل كامل من الإعلاميين.. وداعا يا من جعلتنا نشعر اننا جزء من اسرتك . كل التعازي لأسرتي ..أسرة الغالي الشيخ صالح كامل".

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ودفن صباح أمس رجل الأعمال الشهير صالح كامل، الذى توفى الاثنين عن عمر يناهز 79عاما، وسط تواجد كثير من وسائل الإعلام والصحفيين وبعض المقربين منه، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من محبين الشيخ.

ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين فى مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م فى مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائى والمتوسط فى مكة المكرمة والطائف، والثانوى بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودى وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل فى وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل فى وزارة المالية، ترك العمل الحكومى واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة فى المملكة وفى نحو 45 دولة حول العالم.