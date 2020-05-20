أحمد سعد: عجبانى أغانى المهرجانات ومشروعى المقبل مع حسن شاكوش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد سعد إن خطته الغنائية بعد مسلسل "البرنس"، ستتجه بعض الشئ لأغانى المهرجانات، موضحا أنه انتهى بالفعل من تسجيل أغنية مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، موضحا أنه بعد تفكير طويل وجد أن أغاني المهرجانات تلاقي قبولاً كبيرًا لدى الجمهور، ومثلها مثل باقي الأغاني فيها الجيد وفيها السيء، ولهذا اتفق مع "حسن شاكوش" لتقديم "دويتو" يكون به ما يحب الناس ووفقا لقرارات النقابة.
وأضاف سعد لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن لم يلتفت لأي أشياء أخرى غير مشروعه الأساسي وهو الغناء، ولا يعير أى إهتمام بأي مشاكل شخصية، موضحا أنه يتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أغانى جديدة تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها.
وعلق أحمد سعد قائلا : "أى شخص يحب شيء ويخلص فيه بينجح، وأنا أفعل ذلك وبفضل الله استطعت تحقيق نجاحات فيه، أما بالنسبة لموضوع التمثيل، لم أجد المخرج أو السيناريو الذي يستطيع أن يقدمني ويحققني مثلما تحققت فى الغناء".
وشارك أحمد سعد فى عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc، و dmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعها خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".
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