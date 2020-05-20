شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: عجبانى أغانى المهرجانات ومشروعى المقبل مع حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد سعد إن خطته الغنائية بعد مسلسل "البرنس"، ستتجه بعض الشئ لأغانى المهرجانات، موضحا أنه انتهى بالفعل من تسجيل أغنية مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، موضحا أنه بعد تفكير طويل وجد أن أغاني المهرجانات تلاقي قبولاً كبيرًا لدى الجمهور، ومثلها مثل باقي الأغاني فيها الجيد وفيها السيء، ولهذا اتفق مع "حسن شاكوش" لتقديم "دويتو" يكون به ما يحب الناس ووفقا لقرارات النقابة.

وأضاف سعد لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن لم يلتفت لأي أشياء أخرى غير مشروعه الأساسي وهو الغناء، ولا يعير أى إهتمام بأي مشاكل شخصية، موضحا أنه يتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أغانى جديدة تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها.

وعلق أحمد سعد قائلا : "أى شخص يحب شيء ويخلص فيه بينجح، وأنا أفعل ذلك وبفضل الله استطعت تحقيق نجاحات فيه، أما بالنسبة لموضوع التمثيل، لم أجد المخرج أو السيناريو الذي يستطيع أن يقدمني ويحققني مثلما تحققت فى الغناء".

وشارك أحمد سعد فى عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc، و dmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعها خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".