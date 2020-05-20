شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر لـ"الخلوق" يوسف الشريف: حبيت الشغل معاك جدا فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان شريف داغر، عن سعادته بالعمل مع النجم يوسف الشريف، خلال أحداث مسلسل النهاية، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020.

ونشر داغر، صورة جمعته بالشريف، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "النجم الخلوق يوسف الشريف حبيت الشغل معاك جدا فى النهاية، استنوا أحداث د نصير فى نهاية النهاية".

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من ناحية أخرى، شهدت الحلقة 26 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، دفن "صباح " سهر الصايغ للروبوت زين بعدما قتله الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وتقوم بدفنه فى الصحراء وهى منهارة وفى حالة هيستيرية، وتسير فى الصحراء ثم تقع من شدة الإعياء والحزن.

السيد مؤنس يذهب للدورون الذى جاء فيه فارس من تكتل الواحة بعد إصلاحه ويطلب من مساعديه معرفة أى اتصال بالواحة، أما يسر فيصطحب ناهد السباعى إلى الشقة التى أعدها لها وتشكره.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.