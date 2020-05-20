شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 26.. زواج خالد النبوى من ريهام حجاج بعد إنقاذها من القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 26 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج، ومحمود حميدة وخالد النبوى، بإخبار "حسن" نبيل عيسى نية أخيه "ياسين" خالد النبوى الزواج من "دنيا" ريهام حجاج، ليتذكر "حسن" حبه لـ"دنيا" أيام الجامعة، ويتمنى أن يخرج من السجن ليسافر خارج البلاد للهروب من كل ذلك .

تخطط "هالة" منة فضالى طليقة خالد النبوى للتخلص من "دنيا" ريهام حجاج وكلفت شخصا بمراقبتها والتخلص منها ، وبالفعل يعرف مكان فيلتها الجديدة التى اشتراها لها "ياسين" خالد النبوى، ويضبط حراس الفيلا الشخص الذى استأجرته "هالة" و يستجوبه "ياسين" ليعترف بأن هالة هى التى استأجرته .

يترافع "ياسين" خالد النبوى، عن أخيه "حسن" نبيل عيسى، فى مرافعة بليغة وقوية، وقررت المحكمة حجز الدعوة للنطق بالحكم، لكن الدلائل تشير إلى قرب حصوله على البراءة فى قصية مقتل "نهى" نسرين أمين وتطالب أم "ياسين" بعد الاطمئنان على ابنها "حسن"، "دنيا" ريهام حجاج بابن من ياسين، لتتذكر "دنيا" مواقف مع طليقها "يحيى" محمود حجازى، وكيف احتفلت الشلة بزواجهما.

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وفى مشهد سعيد يتزوج "ياسين" خالد النبوى من "دنيا" ريهام حجاج، وتصرح له بعد إتمام الزواج بأنه كانت تبحث عن شخص مثله طوال حياتها.

وفى رحلة بحث "ياسين" خالد النبوى، عن قاتل "نهى" نسرين أمين، يكتشف جملة فى نص التحقيقات اعتبرها مفتاح القضية، بأن الطعنة لم تأت من شخص مفتول العضلات، وهى الجملة التى قد تكشف سرا خطيرا فى الأحداث، وفى تلك الأثناء يظهر ماجد المصرى كضيف شرف ويجسد شخصية اللواء أحمد العتال سيحقق فى القضية.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏‏9:30 ‏‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏‏القناة ‏الأولى ‏‏المصرية ‏الساعة 11 وهو بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوي ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎