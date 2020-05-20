ياسر جلال يخطط لاستعادة الذهب في الحلقة 27 من الفتوة

عقب تعافي حسن الجبالي ( ياسر جلال ) من طعنة عزمي ( أحمد صلاح حسني ) ونجاته من الموت المحقق بفضل إنقاذ العربجية له، طلب استدعاء فضل ( محمود حافظ ) والذي سكن بين العربجية لسنوات طويلة وفي

نفس الوقت يكون زوج أخته وأخو زوجته المتوفاة وعلى الرغم من وجود بعض الغضب تجاه بعضهم البعض إلا أن فضل كان على اتم استعداد لمساعدة الجبالي.

أحضر فضل الشيخ مبروك (

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أحمد خالد صالح ) ليحكي لهم عن مكان الذهب ويخططون سويًا لاستعادته من سيد اللبان ( رياض الخولي ) والذي سرق الذهب من الشيخ مبروك وقام باختطافه.

يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.