محاولة قتل الفنانة بسمة على يد بلطجي

وشهدت احداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "شاهد عيان" مغادرة "ليلي" شقتها الأساسية وأخذ الأطفال والذهب لـ الجلوس في شقة وادها القديمة بمساعدة "راجح" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان وليد فواز، وذالك بعد تتبع احد رجال وهيب العزازي لها ومحاولة قتلها في تبادل ضرب النار بين "راجح" وبينهم.

وطلب "راجح" من "ليلي" كشف له ما سبب مطارته هؤلاء الأشخاص لها، ووعدته بأنها سوف تكشف له، وبعدما ذهبوا المنزل ودخل معها لـ حجرتها عرضت عليه الأوراق التي تحتفظ بها والتسجيلات الصوتية التي تمتلكها من الطبيب النفسي عن حياة ندى، وقرر راجح الوقوف معها ومساعدتها في التخلص من هذه المشكلة.

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18

