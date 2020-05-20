كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزها قتل حسن الرداد لابنته.. ملخص أحداث الحلقة الـ 26 من "شاهد عيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد، الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي 2020.



وشهدت احداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "شاهد عيان" أحداث كثيرة ويسرد كلم "الخليج 365 الفني" ملخص أحداث الحقلة.



ـ انتقال ليلي لـ بيت أهلها القديم وذالك بعد تعرض لها رجال وهيب العزازي بالقتل.



ـ ليلي تكشف لـ راجح معلومات خطيرة التي جعلت من وهيب العزازي يريد قتلها.



ـ تتبع عمر شكري لتحركات فرح لخطف خديجة ليقتلها.



ـ هانيا نجلة وهيب تتذكر مواقف من حياة اخيها الذي مات بـ المخدرات.



ـ وهيب العزازي يطلب من نجلته هانيا السفر لـ لندن لتغير جو بعد وفاة شقيقها.

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ـ رجاح ينح في وضع شريحة تتبع في بدلة طارق المهدي رجل الاعمال.



ـ وهيب العزازي يعاقب زوجته بسبب خيانتها ويدخلها مستشفى المجانين.

ـ ليلي تكتشف أن شقيقتها ندي على قيد الحياة.



ـ عمر شكري بنجح في خطف نجلته من منزل ليلي.



ـ ليلي تذهب لشقيقتها ندى.