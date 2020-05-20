نجل فنان شهير يتهم والده بسرقته !

فاجئ المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بتعليق كشف من خلاله أن والده الفنان الكبير محمود البزاوي قد ظهر في مسلسل فرصة تانية بملاسبه المنزله التي تعود علي الظهور بها في كافة أعماله الفنية .

وعلق أكرم البزاوي قائلا "أبويا مصور مسلسل فرصة تانية كله بالبچامتين بتوعي" ليتفاعل معهم الكثيرين من محبيهم الذين أشادوا بخفة ظل أكرم البزاوي وطالبوه بتقديم عمل فني يجمعه بوالده.

يشار إلي ان الفنان محمود البزاوي يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمجموعة من الأعمال الدرامية من بينها فرصة تانية مع ياسمين صبري واحمد مجدي وأيضا مسلسل سلطانة المعز مع الفنانة غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ومسلسل 2 في الصندوق مع صلاح عبدالله وأوس أوس وحمدي الميرغني، وحرص علي ان يظهر في كل عمل بشخصية مختلفة تماما حتي لا يمل منه الجمهور.

علي ناحيةاخر ينتظر الفنان محمود البزاوي عرض فيلمه الجديد خان تيولا الذي يشارك في بطولته بجانب كل من وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال وعلي الشجيري وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج وسام المدني .

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