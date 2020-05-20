تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

نشر الحساب الرسمي لقناة أم بي سي1 عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك مشهدا محذوفا من الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ومجموعة من نجوم الدراما المصرية. وكان هذا المشهد الذي تم حذفه للفنان محمد رمضان وهو يقوم بدفن الفتاه التي تعيش مع شقيقه بعد أن توفت نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، ولكن عندما عرض المسلسل عبر شاشة دي أم سي لم يتواجد المشهد داخل احداث الحلقة وأرجع الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان السبب وراء حذف المشهد هو زيادة عدد الإعلانات الموجودة بالحلقة، فيم قال البعض أن الأمر ليس كذلك بل تم حذف المشهد لسبب لا يعرفه إلا إدارة القناة . اقرئي ايضا : ياسمين صبري تشعل السوشال ميديا بصورة من داخل الجيم بمنزلها..شاهدوا فخامته Advertisements يشار إلي ان مسلسل البرنس يقوم ببطولته محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وسلوي عثمان وأحلام الجريتلي وأحمد داش وريم سامي وإدوارد ومحمد علاء ومحمد جمعة وأحمد فيهم ورحاب الجمل ودنيا عبدالعزيزوغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وقد أستطاعوا أبطال المسلسل أن يحققوا نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية وأجبروا الكثيرين علي متابعتهم .

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