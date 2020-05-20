قائمة مسربة لأجور نجوم برنامج رامز جلال ..أرقام خرافية !

تسأل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترات الماضية عن الأجور التي يتقاضاها نجوم برنامج رامز مجنون رسمي الذي يخوض به رامز جلال الموسم الرمضاني الجاري.

وترددت الكثير من الشائعات حول أن الاجور تصل إلي الملايين، بسبب قبولهم ما يقوم به رامز جلال من مقالب خطيرة وظهور في هذه البرامج بطريقة تسير إستفزاز الكثيرين .

وتسربت قائمة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحل أسماء نجوم الفن والرياضة الذين ظهروا مع رامز جلال وأجورهم وجاءت القائمة كالتالي

Advertisements

اقرئي ايضا : ياسمين صبري تشعل السوشال ميديا بصورة من داخل الجيم بمنزلها..شاهدوا فخامته

والفنان عبدالله بالخير (30 ألف دولار)، الفنانة ياسمين رئيس (27 ألف دولار)، المطرب الشعبي حسن شاكوش (15 ألف دولار)، والفنانة بوسي (18 ألف دولار)، والمغني الشعبي حمو بيكا (15 ألف دولار)، والفنانة ريهام عبد الغفور (22 ألف دولار)، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة (18 ألف دولار)، الراقصة فيفي عبده نالت (22 ألف دولار)، والفنانة ياسمين صبري (35 ألف دولار)، الفنانة حمدي المرغني (26 ألف دولار)، والفنانة هنا الزاهد (25 ألف دولار)، الفنان باسم ياخور (28 ألف دولار)، والفنانة بدرية طلبة (22 ألف دولار)، والفنانة نبيلة عبيد (20 ألف دولار)، والفنانة بسمة (23 ألف دولار)، والفنانة أروى جودة (20 ألف دولار)، والفنان محيي إسماعيل (18 ألف دولار)، واللاعب محمد كهربا (46 ألف دولار)، لاعب نادي الزمالك طارق حامد على مبلغ 50 ألف دولار، و(25 ألف دولار) للفنانة أمينة خليل، وحارس نادي الأهلي محمد الشناوي (45 ألف دولار)، والفنانة غادة عادل (30 ألف دولار)، واللاعب التونسي علي معلول (45 ألف دولار).