وفاء عامر : حياتي أصعب من أدواري الحزينة والسوشال ميديا بوظت حياتنا

أكدت وفاء عامر، أنها لم تؤدي دور فني يشبه شخصيتها أو قريب من حقيقتها الحقيقة، قائلة: "عمري ما عملت شخصية شبه شخصيتي وعمري ما اوافق اعملها لان عندي حاجات كتير قوي في حياتي اصعب من ادواري اللي بمثلها، واللي في حياتي أصعب بكتير من اللي ممكن امثله".

وتمنت وفاء عامر، في لقاء ببرنامج "مش هنسلم مش هنبوس" مع الفنانة إيمي سالم على قناة القاهرة والناس، المشاركة في عمل فني مع النجم أحمد السقا، معبرة عن رغبتها في التمثيل أمام أحمد السقا وياسر جلال وخالد النبوي، وأيضا خالد الصاوي وعشقها له بعد مشاركته معه في عمل كضيفة شرف وتتمنى تكرار التجربة.

وعبرت الفنانة وفاء عامر، عن حزنها من الأجواء التي نعيشها في رمضان الان بسبب انتشار وسائل التكنولوجيا، مؤكدة أن رمضان زمان أفضل من الان وحبال المودة بين الأسر تقطعت لأسباب كثيرة أخطرها التكنولوجيا، قائلة: " تأثير السوشيال ميديا أخطر من تجريف الاراضي وحولوا المخاخ لطوب عن طريق السوشيال ميديا".



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