محمود العسيلي : أغنية "مجنونة" لو عملتها في امريكا كان زماني ملياردير

أعرب الفنان محمود العسيلي، عن رفضه لبرامج اكتشاف المواهب ونجوم الفن الصغار، قائلا: "برامج المواهب بيطلع منها مواهب قليلة جدا وبيختفوا عشان محدش بيتبناهم وبيصعبوا عليا، ولما بيجيلى فرصة ادى لحد فرصة غناء بعمل كده، وانا بهاجم النتيجة مش البرامج والناس دي بتطلع وتشتهر وبيبقى لهم جمهور وفجأة بينزلوا على مفيش".

وأوضح الفنان محمود العسيلي، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن هنكا نجوم أمثال كارمن سليمان ومحمد عساف لديهم امكانيات أكبر من نسبة نجاحهم من برامج المواهب ولديهم جماهيرية كبيرة لم تستغل في الطريق الصحيح.

وتحدث محمود العسيلي عن بدايته الفنية، قائلا: :اغنية مجنونة كنت بهزر بيها مع الناس، ودي اول اغنية غنتها، وكنت لسه طالع من البيضة ولو عملتها بره فى امريكا كان زماني ملياردير"، مؤكدا عدم وجود صناعة موسيقى فى الوطن العربي وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.



Advertisements

شاهدي الفيديو :