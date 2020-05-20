بسبب استمرار الحظر.. فيلم أميتاب باتشان الجديد يذهب مباشرة إلى Amazon

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أعلن ممثل بوليوود أميتاب باتشان ، التي تشهد أفلامه عادة ازدحاما أمام دور السينما في جميع أنحاء الهند ، أن فيلمه الجديد تم إصداره على خدمة أمازون بسبب الحظر المفروض بالهند والعالم جراء فيروس كورونا.
مع اطلاق ما يقرب من 1800 عمل فني في عام 2018، تعد الهند أكبر قاعدة لصناعة أفلام في العالم من حيث الأفلام التي تم إنتاجها. كما أنه عادةً ما يصاحب إصدارات الأفلام في دور السينما أحداثًا كبيرة حيث يصطف المشجعون في الغالب لساعات.
كان من المقرر افتتاح الفيلم الكوميدي الجديد Bachchan Gulabo Sitabo ، من بطولة أيوشمان خورانا وإخراج شوجيت سيركار Shoojit Sircar ، في دور العرض في 17 أبريل. لكن الهند في حالة تطبيق حظر صارم لفيروس كورونا منذ أواخر مارس وما زالت دور السينما مغلقة.
من ناحيتها، قالت أمازون أن الفيلم سيعرض في 12 يونيو وسيتاح في 200 دولة ومنطقة حول العالم - فيما أطلق عليه سيركار “فجر عهد جديد للترفيه الهندي”. فيما قال وقال المحلل أكشاي راثي إن الخطوة تعكس “تحول هيكلي لبوليوود وكيف سيتم إنجاز الأعمال في المستقبل”.
وصرح راثي لوكالة فرانس برس “يجب على صناعة السينما الهندية أن تحافظ على نافذة النتاج والإصدارات حية - سواء في المسارح او رقميا - من اجل البقاء”.
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