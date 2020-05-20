أحمد زاهر عن دوره في «البرنس»: كلهم عاوزين يقتلوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري أحمد زاهر، على دردود الأفعال التي يتلقاها على دوره في مسلسل “البرنس”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

أحمد زاهر، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: “كلهم عاوزين يقتلوني ينفع كده، أنا في حماك يا أستاذ وائل، كل يوم يجيلى رسايل: هنجيبك يا فتحى ومش عارف ايه، كأنى عايش في حقيقة”.

وأضاف: “عملت أدوار كتيرة ونجحت بس أول مرة ألمس النجاح والبريق ده أول مرة أشوف الناس بتتوحد مع مسلسل بالشكل ده من أيام المال والبنون وليالي الحلمية نجاح مذهل”.

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أحمد زاهر، حصد على العديد من التعليقات الكارهة له بسبب دوره في المسلسل وكمية الشر التي يقدمها في العمل، وكان نداَ لشخصية رضوان “محمد رمضان” في أحداث المسلسل.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبدالمحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.