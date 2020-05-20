- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري محمد سامي، عن فكرة مسلسل “البرنس”، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، ويشارك به في السباق الرمضاني الحالي.
محمد سامي، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إنه استوحى فكرة وأحداث المسلسل من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مع أخوته.
وأضاف، أن شخصية “فتحي” في المسلسل كانت العقل المدبر لأخوته وكان يحثهم على الفساد، و الشخصية بلا أمان أو خوف من الخالق، وكانت الأكثر جبروت في الدراما.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبدالمحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.
مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مُخرج ومؤلف مسلسل البرنس: استوحيت الفكرة من قصة سيدنا يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.