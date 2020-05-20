مُخرج ومؤلف مسلسل البرنس: استوحيت الفكرة من قصة سيدنا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد سامي، عن فكرة مسلسل “البرنس”، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، ويشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

محمد سامي، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إنه استوحى فكرة وأحداث المسلسل من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مع أخوته.

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وأضاف، أن شخصية “فتحي” في المسلسل كانت العقل المدبر لأخوته وكان يحثهم على الفساد، و الشخصية بلا أمان أو خوف من الخالق، وكانت الأكثر جبروت في الدراما.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبدالمحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.