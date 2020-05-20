ماذا قالت داليا البحيري عن عملها مع عادل إمام؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن تعاونها مع الفنان المصري عادل إمام، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو”.

داليا البحيري، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “mbc tranding”، والمذاع عبر فضائية mbc 4، تعاونت مع الزعيم في أكثر من عمل المرة الأولي كانت في فيلم “السفارة في العمارة”، وتعاونت معه للمرة الثانية لهذا العام في مسلسل “فلانتينو”.

Advertisements

وأضافت: “الشخصيتين اللي قدمتهم مع الزعيم كانتا مختلفتين تماما، وأنا سعيدة جدًا إنه رشحني معاه للمرة الثانية”.

وتدور أحداث مسلسل “فلانتينو”، حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، وتواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، و داليا البحيري، و دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه مع بداية شهر رمضان.