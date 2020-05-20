أزمة تعاني منها شيرين عبدالوهاب بسبب مسلسل «النهاية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إعجابها الشديد بمسلسل «النهاية» للفنان المصري يوسف الشريف والمعروض حاليًا ضمن السباق الرمضاني الحالي.

شيرين عبدالوهاب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «توتير»: «عاجبني جدًا جدًا مسلسل النهاية ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل، بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان».

مسلسل «النهاية» فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سوسن بدر، سارة عادل، زكي فطين عبدالوهاب، محمد جمعة، وموسيقى تصويرية لهشام خرما.

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وكانت شيرين عبدالوهاب، قد كشفت عن متابعتها لـ 3 مسلسلات في رمضان، وهم أول مسلسل هو “الإختيار” بطولة الفنان أمير كرارة، وقالت عنه شيرين، على حسابها على “تويتر”: ” كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل #الاختيار لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا. هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتزي بيهم”.

أما المسلسل الثاني هو مسلسل “النهاية” بطولة الفنان يوسف الشريف، حيث كتبت: “وعاجبني جداً جداً مسلسل #النهاية ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل.. بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان”.

كما عبرت عن إعجابها بمسلسل “الفتوة” بطولة الفنان ياسر جلال، بقولها: “وبحب كمان مسلسل #الفتوة، مسلسل جميل و#ياسر_جلال ممتاز والديكور والإضاءة وكله مميز”.