محمد صبحي ناعيًا الشيخ صالح كامل: صاحب فضل عليّ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمد صبحي، على نعي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

وقال محمد صبحي، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحل اليوم الشيخ صالح كامل، الصديق والأب والمعلم وحبيبي الرجل الفاضل كنت صاحب فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالي في تقديم مسلسل ونيس”.

وأضاف: “أثلجت صدري اليوم برسالتك الصوتية لتهنئتي بالأيام المفترجة.. وتداعبني كعادتك .. وأرسلت لك الرد برسالة صوتية لأداعبك، وأقول لك كم احبك واعترف بفضلك في تقديم أروع مسلسل عربي عن الأسرة يوميات ونيس بقناة ال ART .. كنت محباً عاشقاً لمصر وأعطيتها الكثير من الإخلاص .. وبعدها بساعات أراد الله أن ترحل .. وتتركني مع رسالتك الصوتية التي ظللت اسمعها عشرات المرات .. لا نملك إلا الدعاء لك رجل الخير والإنسان الذي امتلك إنسانية العالم.. عزائي للأسرة الكريمة وندعوا لهم بالصبر والسلوان”.

وصالح عبدالله كامل، هو رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART “راديو وتلفزيون العرب”، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.