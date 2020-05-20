الخليج 365الأربعاء 2020/5/20 03:47 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، عدة مبادرات للتخفيف عن الشعب الليبي في عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب بمناسبة عيد الفطر.
وقال الجيش الليبي، في بيان، إننا "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك".
وتابع:" منذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية".
وأضاف:أن" الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب، كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية، والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية".
وأوضح الجيش أنه "رغبة في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد السعيد، وإعطاء أهلنا الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين".
وتابع: "لتجنب سفك الدماء في نهاية شهر رمضان الكريم، ندعوا أن يحذو العدو حذونا وأن يفعلوا نفس الشيء، وبالتالي إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس احتراما لقدسية عيد الفطر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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