شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 26.. تيمون يتحول إلى شخص فذ فكريا وثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض تيمون (أحمد فهمى) لاصابة أثناء مطاردته لبرص فى الحمام بصحبة بومبا (أكرم حسنى) وعيد (بيومى فؤاد) فى بداية الحلقة الـ 26 من مسلسل "رجالة البيت"، وياتى الطبيب للكشف على تيمون ويخبر بومبا وعيد أنه لن يموت ولكنه لن يعود مرة أخرى كما كان يعيش طوال عمره ب وأنه سيعود شخص مختلف تماماً.

يخرج تيمون من الغرفة ويخبرهم بأنه يشعر بأشياء غريبة وكأنه أصبح ذكى ويفكر، وتسأله تونا (ويزو) سؤال صعب لجيب عليه اجابة صحيحة بالارقام، ويدخل عيد وتونا إلى الحمام لمحاولة اصلاح الحائط الذى كسره عيد اثناء مطاردة البرص ولكنه يكتشف وجود آثار داخل الحائط ويتفقان على بيعها وتقسيم الأموال بينهما.

يذهب عيد وتونا إلى مكان مشبوه لبيع الاثار ويجدا تاجرا هناك، ويصطحباه معهما الى المنزل لاستخراج باقى الاثار من الحمام ولكنهم يتفاجأون أن كل هذه القطع الاثرية خاصة بالبزار المجاور لمنزلهم وأنها ليست آثار من الأساس بعدما ظهر لهم الشخص الذى يمتلك البزار من فتحة الحائط.

تيمون أصبح شخصا فذ فكريا وثقافياً فبدأ فى مساعدة المحامين لحل قضاياهم مقابل الأموال، بل ويصبح مخترع حيث اخترع شراب يعالج الأمراض المزمنة، بينما بومبا يستعين بشخص قريب فى الشكل من تيمون حتى يكن صديقه، بعدما تخلى تيمون عن بومبا بسبب قلة زكائه وعدم مناسبته لما أصبح عليه حالياً.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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رجالة البيت الحلقة 26



مسلسل رجالة البيت الحلقة 26



رجالة البيت 26