شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة الحلقة 27.. حسن الجبالى يرغب فى العودة للجمالية والانتقام من عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الفتوة نشاهد فضل يذهب مع الأعور فيكتشف المفاجأة وهي أن ياسر جلال "حسن الجبالي" ما زال على قيد الحياة، كما تنهار "نورا" بنت حسن الجبالي بسبب وفاة جدتها ووالدها، وتحاول مي عمر مواساتها وتؤكد لها أنها لن تتركها مطلقا، وسوف تعيش معها، ياسر جلال عندما يقابل فضل يخبره بأن زوجته ليل حامل ولكنه يخبره بالخبر المؤلم له وهو وفاة أمه الست حورية، ويؤكد له حسن الجبالي أنه شعر بذلك كما يؤكد له فضل أنها كانت متاكدة من أنك ما زلت على قيد الحياة، ويصر حسن الجبالى على العودة للجمالية، ولكنه ما زال مريضا وجرحه غائر.



المعلم عزمي

Advertisements

كان قد خيم الحزن على أحداث الحلقة 27 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، حيث إن وفاة والدة حسن الجبالى الفنانة أنعام سالوسة جاء صادما للجميع فقد كانت تتمتع بحب وتقدير من كل سكان حى الجمالية، وفى نفس الوقت نرى حسن الجبالى بدون أن يعرف خبر وفاة والدته يحزن وتسيطر عليه حالة غريبة، ويطلب من الجميع عدم الحديث معه، ويحاول بلطجية قتل أبو ضيف إلا أن حسن الجبالى ينقذه، ويتوجه المعلم عزمى لبيت حسن الجبالى ليعزى ابنتها إلا أن زينب تقابله بجفاء وترفض عزاءه وتتهمه بأنه سبب كل المصائب، ولكن زينب تقول له: "عزائك ليس مقبولا".



زينب في مسلسل الفتوة

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.