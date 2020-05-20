شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل باحتلال مسلسل البرنس 9 مراكز فى قائمة ترند يوتيوب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته باحتلال مسلسله البرنس، الذى يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2020، 9 مراكز فى قائمة ترند يوتيوب فى مصر، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، فيديو يظهر قائمة التريند، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. البرنس النهاردة يحتل 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر".

من ناحية أخرى، شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، مشهد جمع "فدوى" روجينا و"عبير" رحاب الجمل، والطفلة المزيفة الذى أعطاها كيلانى لـ"فتحى" أحمد زاهر على اساس أنها "مريم" ابنة "رضوان البرنس"، واكتشفت "فدوى" أن الطفلة ليست الفتاة الحقيقة بعد أن كشفت لها بأن والدها ووالدتها توفيا فى حريق شقة.





فى الجانب الآخر ذهب "حمادة" لـ "رضوان" محمد رمضان، ليخبره بما حدث بعدما عرف كل شيء أثناء مراقبته لاتفاق "فتحى" مع "كيلانى"، وعرف أيضا أن الفتاة الحقيقية عند شخص يدعى "الأسطى محمود"، وذهبا سويا إلى منزله ولكنهما لم يجداه، وذهبا بعد ذلك، إلى المتسولة المسؤولة عن الأطفال التى تتسول فى الشوارع، واستجوباها حتى علما بمكان منزل "الأسطى محمود" الذى عثر على "ابنة "رضوان" منذ 5 سنوات.

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وحدثت مفاجأة فى نهاية الحلقة حيث حضر "فتحى" أحمد زاهر وشقيقه "ياسر" محمد علاء و زوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، إلى نفس السيدة المتسولة أثناء تواجد "رضوان" و"حمادة"، ويعتبر هذا هو اللقاء الثانى بينه وبين إخوته بعد اللقاء الأول الذى انتهى بـ"علقة موت" من "رضوان" لهم، وانتهت الحلقة بعد توجيه رضوان حديثه لـ "فتحى": "مفيش حاجة توقفك عن الوساخة أبدا يا فتحى"، دون توضيح هل سيحدث مشاجرة للمرة الثانية بينهم أم لا.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



