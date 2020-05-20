شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الجميع فى الحلقة 27 من الفتوة بسبب وفاة أنعام سالوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على أحداث الحلقة 27 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، حيث إن وفاة والدة حسن الجبالى الفنانة أنعام سالوسة جاء صادما للجميع فقد كانت تتمتع بحب وتقدير من كل سكان حى الجمالية، وفى نفس الوقت نرى حسن الجبالى بدون أن يعرف خبر وفاة والدته يحزن وتسيطر عليه حالة غريبة، ويطلب من الجميع عدم الحديث معه، ويحاول بلطجية قتل أبو ضيف إلا أن حسن الجبالى ينقذه، ويتوجه المعلم عزمى لبيت حسن الجبالى ليعزى ابنتها إلا أن زينب تقابله بجفاء وترفض عزاءه وتتهمه بأنه سبب كل المصائب، ولكن زينب تقول له: "عزائك ليس مقبولا".

وكان عزمى قد وقف فى حى الجمالية ورفض إقامة عزاء لحسن الجبالى ووصفه بأنه حرامى وكان يسرق منهم أموالهم، وأنه هو الملثم الذى كان يسرق. وأكد فضل "محمود حافظ" لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالى أن جثته ليس لها وجود، ويذهب المعلم عزمى لبيت حسن الجبالى ويطلب من مى عمر العودة لمنزل والدها لكنها ترفض وتسأل "عزمى": من قتل حسن الجبالى، وتطلب منها إنعام سالوسة أن تعود مع شقيقها.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.