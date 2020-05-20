شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل يكشف حملها بهذه القبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب "نبض الكويت" على موقع التواصل تويتر، صورة لعارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل مع زوجها وهو يقبل بطنها بعد أن أعلنت حملها.

وظهر زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل، المقيمة في الكويت، على الهواء للمرة الأولى، في أحد البرامج الكويتيتة في وقت سابق من العام الماضى، قائلاً إنه لا يفارق زوجته في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها.

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بينما ذكرت الدانة مودل، في تصريحات تلفزيونية، أن زوجها يرفض دخولها مجال التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، فضلاً عن أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتطلع للعمل كمقدمة برامج حوارية أو جادة.