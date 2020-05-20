شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة البيت غلط عليها.. لينا هيدي تستخدم وجهها للرسم فى العزل المنزلي "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية لينا هيدي، صاحبة الشخصية الشهيرة "سيرسى لانيستر" في مسلسل Game of thrones، من حين لآخر بصور لها من داخل العزل الصحي الذي تعيشه منذ فترة داخل منزلها لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتنشر هيدي صورها بشكل مستمر عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتشارك جمهورها ومتابعيها بفعاليتها المنزلية، وسط الإجراءات الاحترازية التي أوقفت الكثير من الاعمال السينمائية والدرامية التي كانت تشارك فيها.

ونشرت منذ قليل صورة لها بعد أن استخدمت وجهها للرسم وتحويله للوحة فنية بالألوان، وكتبت إنه اليوم الـ 2484759، في إشارة إلى تشابه الأيام مع بعضهما منذ بداية تطبيق العزل الصحي المنزلي.

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وعلى جانب آخر، حرصت النجمة العالمية لينا هيدي، على دعم بعض المؤسسات الخيرية التى تقوم بتصنيع الكمامات الطبية التى تستخدم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت سيري لانستر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، من داخل مصنع الكمامات الذي يتم تصنع فيه المستلزمات الطبية، لتشكر القائمين على العمل وتطالب الجميع بتقديم الدعم لتلك المؤسسة التى ترعى الكثير من الأطباء من مختلف أنحاء العالم.



