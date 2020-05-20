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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ونحب تانى ليه" الحلقة 26.. انهيار شريف منير بسبب وفاة سمر مرسى والان مع تفاصيل الخبر
أبلغت غالية "ياسمين عبد العزيز" عبد الله بخبر وفاة ميرنا وانهار عقب سماعه للخبر ولم يستوعب فكرة أنه لن يرى ميرنا مرة أخرى، كما اتهم نفسه بأنه سبب وفاتها، فتحاول غالية التخفيف عنه ومواساته ثم تذهب لمواساة هدير أختها ولكن عبد الله يأبى أن يحضر مراسم العزاء.
بعد عودة ياسمين من عزاء ميرنا يقرر عبد الله البوح لها بأن ذاكرته قد عادت، وتتفاجأ غالية من ذلك ولكن يطلب منها عبد الله أن تسامحه على كل التقصير والإهمال في حقها وحق ابنتها، ويقول لها إن آخر أمنية له فى الحياة أن تعود غالية له مرة أخرى ولكن غالية تأكد له أن الآوان قد فات ولم يعد هناك فرصة للعودة مرة أخرى، فيطلب منها عبد الله أن يعود لمنزله مرة أخرى.
مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
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ونحب تاني ليه (3)
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