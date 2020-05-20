شكرا لقرائتكم خبر عن ونحب تانى ليه الحلقة 26.. محسن صبرى يخطط لإنهاء علاقة كريم فهمى وياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
تطلب يسرا من والدها أن يساعدها بشتى الطرق حتى تعود لمراد مرة أخرى وأن يخبر والده عن حقيقة غالية ، وفي اليوم التالي يذهب جهاد السويفي لكمال المكتب ليعرف منه سبب تغيره ، ويعترف له كمال أن السبب هو علاقة يسرا بمراد فهو يريد أن يعودوا لبعضهم لأن يسرا مازالت تحبه ، فيعترف له جهاد أن مراد يحب فتاة أخرى وهنا يقول له مراد أن غالية تطمع في أموالهم لأنها كانت صديقة يسرا وهي من خططت لخطفه منه يتفاجأ جهاد مما سمع ويقرر ألا يكمل تلك العلاقة وينهيها في أقرب وقت .
تذهب غالية لبيت مراد كي تقابل والده ووالدته وتتناول العشاء معهما ، وتقابله والدته " وفاء سالم مقابلة حسنة بعكس والده ، وبعد تناول العشاء يطلب جهاد السويفي من غالية أن يتحدثا على انفراد مما يجعل مراد ووالدته يصابان بالاندهاش فهما لم يتفقا على ذلك ، وبالفعل تدخل غالية مع جهاد السويفي لحجرة المكتب ، وستكشف الحلقة القادمة عما دار بينهما ونتيجة ذلك .
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